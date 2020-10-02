Над третьим санкционным списком против Беларуси начал работу ЕС

Европейский союз приступил к работе над новыми санкциями против Беларуси.

Это уже будет третий санкционный список.

Об этом заявил во время выступления в Европарламенте еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Еврокомиссар отметил, что ЕС продолжит поддержку белорусских демонстрантов, которые требуют проведения новых свободных и справедливых выборов, гражданского общества независимых СМИ Беларуси.

"Мы начали подготовительную работу по третьему списку санкций, которые добавятся к уже существующему списку. Не должно быть безнаказанности в отношении тех, кто нарушает права человека в Белоруссии", - подчеркнул Ленарчич.