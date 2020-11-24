Проект госбюджета-2021 на утверждение Кабмина передал Минфин

После утверждения правительством документ внесут в Раду для второго чтения.

Министерство финансов Украины передало в Кабинет министров проект закона о государственном бюджете на 2021 год. Документ согласован с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

"Подготовленный ко второму чтению и направленный на рассмотрение Кабмина проект бюджета-2021 в целом совпадает с оценками специалистов Фонда", - добавил он.

Как отметил Марченко, сегодня утром после конструктивных переговоров Министерство финансов успешно завершило консультации с Международным валютным фондом относительно проекта бюджета Украины на 2021 год.

"Основными параметрами переговоров было формирование общего видения с МВФ основных бюджетных показателей в части доходов и расходов основного финансового документа страны, и дефицита", - сказал он.