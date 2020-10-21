Партию беспилотников Bayraktar в 2021 закупит Украина

Украина намерена закупить в следующем году партию турецких беспилотников Bayraktar.

Они поступят напрямую украинской армии.

Об этом на занятиях на полигоне "Широкий лан" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает armyinform.

По его словам, уже принято решение и запланировано, что в следующем году для нужд украинской армии закупят 5 новых Bayraktar.

"У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения", - добавил Хомчак.

Отметим, турецкие беспилотники Bayraktar были широко задействованы в Нагорном Карабахе во время наступления азербайджанской армии. Армия Армении в течение всего периода эскалации не смогла эффективно им противостоять.