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События Сегодня, 20:3155
Доработанный бюджет-2021 согласовал Кабмин

Кабинет министров согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год.

Теперь законопроект передадут в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Такое решение правительство приняло в ходе сегодняшнего внеочередного заседания.

В проекте государственного бюджета на 2021 год, который передадут в Раду для второго чтения, заложены 1 триллион и 92 миллиарда гривен доходов, а расходов - 1 триллион и 328 миллиардов гривен.

Также правительство сократило дефицит с 6,0% до 5,5% от валового внутреннего продукта.

"Ключевой аспект - это то, что бюджет остается сбалансированным и реалистичным к исполнению. В следующем году мы ожидаем рост экономики, что позволит нам продолжить увеличение расходов на медицину, образование и оборону", - заявил премьер Денис Шмыгаль.

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Теги: news, новости, Украина, Кабмин, госбюджет2021, 7dniv, 7dnivinfo  
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