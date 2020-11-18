Планируемые доходы и расходы бюджета-2021 назвал Кабмин

Кабинет министров утвердил показатели ожидаемых расходов и доходов госбюджета на 2021 год.
Расходы ожидаются больше доходов на 236 миллиардов гривен.
Об этом было сказано в ходе заседания Кабмина.
В проекте документа заложен один триллион и 92 миллиарда гривен доходов, а расходов - триллион и 328 миллиардов гривен.
По итогу непродолжительного внеочередного заседания Кабинет министров согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год. Теперь законопроект передадут в Верховную раду.