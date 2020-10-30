Рекомендации для противодействия гибридным угрозам представили в ЕС

Еврокомиссия обнародовала научные рекомендации для анализа и оценки гибридных угроз.

Кибератаки, кампании дезинформации, вмешательства в выборы отдельно не могут представлять гибридную угрозу, но могут быть ее частью.

Предложения Совместного исследовательского центра ЕС (JRC) обнародованы на сайте Еврокомиссии.

Предусматривается, что эти рекомендации должны облегчить выявление гибридных угроз на ранних этапах, определять недостатки в готовности к противодействию и планировать эффективные меры борьбы с ними.

Недружественные действия разрабатываются так, чтобы усложнить их идентификацию или направленность против любых субъектов или групп.

В таком случае нападающая сторона пытается размыть границы между отдельными составляющими гибридной угрозы, между правдой и ложью, между нравственными оценками приемлемого и неприемлемого поведения, манипулирует недостатками правовой системы.

Общая цель таких враждебных действий - подрыв общественного доверия к демократическим институтам, разрушение ключевых ценностей общества, попытка усилить геополитические влияния и ослабить способности стран к принятию эффективных решений.