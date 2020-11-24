Покинуть Белый дом пообещал Трамп, если выборщики проголосуют за Байдена

Президент США Дональд Трамп пообещал оставить свой пост, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена.

При этом он отметил, что выборщики "совершат ошибку", если проголосуют таким образом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме того, Трамп добавил, что лично ему будет трудно признать свое поражение.

"Конечно, вы это и так знаете", - заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что победителем Байдена признали еще два штата. В Неваде итоги выборов утвердил Верховный суд.

Глава Пенсильвании Том Вулф лично заявил, что по результатам выборов в штате победил Джо Байден. Результаты пока не подвели Аризона, Висконсин и Джорджия.