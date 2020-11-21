Неизвестные в Неваде открыли на улице стрельбу, есть жертва и пострадавшие

Полицейские в Хендерсоне, штат Невада, задержали мужчину и женщину, которые, как полагают власти, в ночь на четверг открыли стрельбу по людям.

Один человек был убит, четыре получили ранения.

Об этом говорится в заявлении полиции, передает CNN.

Имена подозреваемых не разглашаются. Согласно предварительным данным, они "ездили на автомобиле по городу и вели беспорядочную стрельбу по людям без какого-либо явного мотива".

Все пострадавшие госпитализированы. Ожидается, что они выживут, говорится в заявлении. В полиции уточнили, что подозреваемые "позже были найдены и задержаны" по обвинениям, которые не имеют отношения к произошедшему.