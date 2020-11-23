Рубан заявил что карантин выходного дня не показал эффективности

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что карантин выходного дня не дал эффективного результата в борьбе с распространением COVID-19.

Он считает необходимым в ближайшее время ввести локдаун.

Об этом Рубан заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, сейчас рассматривать ситуацию в отдельных регионах не целесообразно.

"Это должно быть единое решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата в отношении эффективности", - сказал Рубан.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эффективность карантина выходного дня смогут оценить на следующей неделе.