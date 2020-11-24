Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при новой конституции уже не будет президентом

Лукашенко также отметил, что не готовит ее под себя.

Об этом он заявил на встрече с коллективом одной из больниц Минска, передает БЕЛТА.

По его словам, он предлагает скорректировать полномочия президента в новой конституции.

"Я сторонник новой конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда", - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в Беларуси от решения президента зависит все, поэтому "не дай бог придет человек и захочет развязать войну". Он также выступил против создания политических партий, но смирится, если народ за это проголосует.

"Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", - добавил Лукашенко.