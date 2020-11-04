Проект об ответственности за ложь в е-декларациях внес в Раду Зеленский

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях.

Проект зарегистрирован под №4434.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Закон предлагает исключить статью 3661 Уголовного кодекса. Кодекс хотят дополнить новой статьей 3662 "Декларирование недостоверной информации".

В этой статье предусмотрено, что за такое правонарушение грозит уголовная ответственность в виде штрафа от 2500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Предлагается отдельно определить в статье 3663 УК уголовную ответственность за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Ранее представитель президента в Конституционном суде Украины, нардеп Федор Вениславский анонсировал, что в Раду на этой неделе внесут новый законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях.