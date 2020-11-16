Предполагаемого создателя ядерной программы убили в Иране

Сегодня, 27 ноября, в Иране убили одного из ведущих ученых-физиков Мохсена Фахризаде.

Предполагается, что он был одним из создателей иранской военной ядерной программы.

Об этом пишет AP со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Сообщается, что нападение произошло в Абсарде, небольшом городке к востоку от Тегерана. По словам свидетелей, сначала произошел взрыв, после чего раздались пулеметные очереди. С места нападения в больницу увезли Фахризаде и его телохранителей. Однако врачам не удалось их спасти.

Позже появились фото с автомобилем Nissan, на котором передвигался ученый, с пулевыми отверстиями в лобовом стекле и лужами крови на дороге. Ни одна из группировок не взяла ответственность за убийство, но все иранские СМИ связали его с Израилем.