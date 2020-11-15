 

После трехнедельного локдауна эпидемия COVID-19 в Британии замедлилась

События Вчера, 23:0544
После трехнедельного локдауна эпидемия COVID-19 в Британии замедлилась

Эпидемия COVID-19 в Великобритании впервые замедлилась на фоне трехнедельного общенационального локдауна.

В частности, начало сокращаться число новых случаев.

Об этом пишет The Telegraph.

Сообщается, что по данным правительства Британии, впервые за три недели локдауна коэффициент R упал ниже 1. Это означает, что сократилось число больных COVID-19, которые заражают других.

В частности, количество новых случаев заражения ежедневно сокращается на 0-2%, а коэффициент R составляет от 0,9 до 1. То есть, каждые 10 инфицированных инфицируют от 9 до 10 человек. На прошлой неделе коэффициент был в диапазоне 1,0-1,1.

Эти оценки основаны на данных на 24 ноября и эффект локдауна только начинает наблюдаться на этой неделе.

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Теги: news, новости, Украина, Британия, локдаун, 7dniv, 7dnivinfo  
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