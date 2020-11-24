Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 28 ноября 2020 - 709 701 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 16 294 - новых случаев за сутки.
Умерло 12 093 человек.
Выздоровело - 335 135 человек.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 67278 случаев;
Винницкая область - 17 051 случай;
Волынская область - 23 656 случаев;
Днепропетровская область - 36 487 случаев;
Донецкая область - 22 210 случаев;
Житомирская область - 29 098 случаев;
Закарпатская область - 22 974 случая;
Запорожская область - 29 296 случаев;
Ивано-Франковская область - 35 374 случая;
Киевская область - 36 214 случаев;
Кировоградская область - 4941 случай;
Луганская область - 6185 случаев;
Львовская область - 45 052 случая;
Николаевская область - 17 710 случаев;
Одесская область - 42 851 случай;
Полтавская область - 21 490 случаев;
Ровенская область - 30 430 случаев;
Сумская область - 27 603 случая;
Тернопольская область - 27 425 случаев;
Харьковская область - 54 517 случаев;
Херсонская область - 9845 случаев;
Хмельницкая область - 28 917 случаев;
Черкасская область - 22 053 случая;
Черновицкая область - 33 291 случай;
Черниговская область - 17 753 случая.