Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская надеется на поддержку избранного президента США Джо Байдена

Тихановская убеждена, что американский лидер поддержит белорусское общество.

Об этом пишет "Голос Америки".

Тихановская надеется, в частности, на поддержку Байдена в стремлении отстранить от власти Александра Лукашенко.

"Уверена, что Джо Байден выполнит свои обещания, касающиеся его отношения к Беларуси и этого режима. Мы знаем, что он выступает за демократию и будет поддерживать белорусский народ и белорусское общество", - сказала оппозиционерка.

Она убеждена, что важнейшим способом давления на Лукашенко являются экономические санкции.

"Европа занимает мощную позицию относительно белорусского вопроса, но там так много стран, что порой все происходит слишком медленно и трудно. Если США окажут давление на режим, я уверена, что Европа будет более активной", - сказала Тихановская.

В октябре Байден заявил, что в случае избрания президентом он усилит давление на Лукашенко, добавив, что президент Дональд Трамп "отказывается поднимать голос" в интересах белорусского народа.