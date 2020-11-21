Карантин выходного дня действует в Украине

Светодиодная продукция, к которой, как правило, относят бегущие строки, медиа постеры, вывески, LED-экраны, табло и пр., является достаточно мощным инструментом для информирования потенциальных клиентов о тех или иных товарных предложениях и услугах, а также привлечения внимания проходящих мимо

337