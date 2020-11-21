В Москву с частным визитом отправился Президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян в субботу, 28 ноября отправился в Москву с частным визитом.

Планируется обсудить события в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба армянского президента.

Согласно сообщению, Саркисян встретится с представителями армянской диаспоры на территории России. Он планирует обсудить с ними последние события в Нагорном Карабахе и ситуацию в Армении в целом.

Напомни, после поражения в войне с Азербайджаном в столице Армении Ереване начались протесты с требованием ухода премьер-министра Никола Пашиняна. На этом фоне 16 ноября президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.