Выделить деньги на достройку музея Голодомора поручил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров выделить средства на достройку комплекса Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.

Средства будут выделены уже 30 ноября.

Об этом сообщает президентская пресс-служба.

"Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важен для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен", - сказал Зеленский.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, 30 ноября Кабинет министров подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

По данным пресс-службы, Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине. Утром они прибыли к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве. После этого они прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-33 гг. Участники траурной церемонии прошли к скульптуре "Горькая память детства", возле которой установили символические композиции с зерном, и поклонились памяти погибших. Церемония завершилась минутой молчания.