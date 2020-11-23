 

Выделить деньги на достройку музея Голодомора поручил Зеленский

События Сегодня, 14:5841
Выделить деньги на достройку музея Голодомора поручил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров выделить средства на достройку комплекса Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.

Средства будут выделены уже 30 ноября.

Об этом сообщает президентская пресс-служба.

"Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важен для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен", - сказал Зеленский.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, 30 ноября Кабинет министров подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

По данным пресс-службы, Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине. Утром они прибыли к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве. После этого они прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-33 гг. Участники траурной церемонии прошли к скульптуре "Горькая память детства", возле которой установили символические композиции с зерном, и поклонились памяти погибших. Церемония завершилась минутой молчания.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Кабмин, музей, голодомор, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

День памяти жертв Голодомора сегодня в Украине
День памяти жертв Голодомора сегодня в Украине
Сегодня, 09:48
Снова пришли с обысками в музей Майдана
Снова пришли с обысками в музей Майдана
23-ноя-2020, 17:34
Олимпиаду в Украине хочет провести Зеленский
Олимпиаду в Украине хочет провести Зеленский
23-окт-2020, 09:38
В течение 2 недель Кабмин представит результаты аудита государства
В течение 2 недель Кабмин представит результаты аудита государства
20-окт-2020, 13:49
С официальным визитом президент Польши сегодня посетит Украину
С официальным визитом президент Польши сегодня посетит Украину
11-окт-2020, 10:30

Последние новости

15:10
События
В результате стрельбы в центре Днепра пострадали четыре человека
15:07
Политика
Сроки принятия госбюджета-2021 назвал Арахамия
14:58
События
Выделить деньги на достройку музея Голодомора поручил Зеленский
13:15
События
Часть харьковского рынка "Барбашово" уничтожил крупный пожар
13:13
События
В Москву с частным визитом отправился Президент Армении
11:28
События
Чартерами доставлять по миру начали вакцину от коронавируса Pfizer
10:05
События
556 млн гривен направят на лабораторное оборудование для борьбы с COVID-19
10:03
События
8,9 млрд гривен направят в Фонд борьбы с COVID-19
10:01
События
Карантин выходного дня действует в Украине
10:00
Политика
Три шага для выхода из конституционного кризиса назвали у Зеленского
09:55
События
Усилить наказание топ-коррупционеров Германия предлагает Украине
09:54
События
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская надеется на поддержку избранного президента США Джо Байдена
09:52
События
Иск Трампа об отмене итогов выборов в Пенсильвании отклонил суд
09:48
События
День памяти жертв Голодомора сегодня в Украине
08:40
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 ноября 2020
Вчера, 2020-11-27
23:05
События
После трехнедельного локдауна эпидемия COVID-19 в Британии замедлилась
19:45
Политика
Украину в планах "душить" Беларусь обвинил Лукашенко
19:44
События
Предполагаемого создателя ядерной программы убили в Иране
19:32
События
На украинских студентов с ножом напали в Польше
17:18
События
Мониторинг возможного появления коронавируса у норок усилит Украина

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 ноября 20203955
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 ноября 20202753
В Украине ухудшится погода на выходные338
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 ноября 2020224
Жесткий карантин без предупреждения Кабмин обещает не вводить190
Судно спасателей тонет возле Черноморска186
Ушел из жизни футболист Диего Марадона185

Досуг

Чому нікотинові паучі VELO не можна назвати «снюс»
Чому нікотинові паучі VELO не можна назвати «снюс»
18+ Цей продукт містить нікотин і викликає залежність. Тільки для повнолітніх осіб, які споживають нікотин.  Сьогодні багато з людей, які споживають нікотиновмісні продукти, шукають альтернативні способи для насичення організму нікотином.
Вчера, 19:50138
Черная пятница в Украине — отличная возможность обновить свой гардероб
Черная пятница в Украине — отличная возможность обновить свой гардероб
Черная пятница в Украине — безумные скидки на оригинальные брендовые товары.
Вчера, 16:21114
Бренд Oksana Mukha: дизайнерские платья, покоряющие мир
Бренд Oksana Mukha: дизайнерские платья, покоряющие мир
Каждая женщина, планируя отправиться на торжество, прилагает немало усилий, чтобы выглядеть непревзойденно, обворожительно, стильно – в этом немалую роль играет удачно подобранное вечернее платье.
Вчера, 16:18151
LEDTECH: лучшая светодиодная продукция для вашего бизнеса
LEDTECH: лучшая светодиодная продукция для вашего бизнеса
Светодиодная продукция, к которой, как правило, относят бегущие строки, медиа постеры, вывески, LED-экраны, табло и пр., является достаточно мощным инструментом для информирования потенциальных клиентов о тех или иных товарных предложениях и услугах, а также привлечения внимания проходящих мимо
26-ноя-2020, 15:18367
Холодильник вышел из строя. Что делать?
Холодильник вышел из строя. Что делать?
Попробуйте представить дом без холодильника. Правда, это сложно. Ведь благодаря этому устройству мы имеем возможность хранить наши продукты и пищу максимально долго – без потери их вкусовых и презентабельных качеств.
26-ноя-2020, 15:02176
Ремонт электропроводки автомобиля
Ремонт электропроводки автомобиля
Если вы являетесь счастливым обладателем автомобиля, то это означает, что ежедневно вы используете не просто средство для передвижения, а сложный механизм, в котором есть множество различных приборов, требующих электричество.
25-ноя-2020, 23:04171

События

В результате стрельбы в центре Днепра пострадали четыре человека
В результате стрельбы в центре Днепра пострадали четыре человека
В результате конфликта в больницу доставлены четверо пострадавших.
Сегодня, 15:1048
Выделить деньги на достройку музея Голодомора поручил Зеленский
Выделить деньги на достройку музея Голодомора поручил Зеленский
Кабмин примет решение уже 30 ноября.
Сегодня, 14:5842
Часть харьковского рынка "Барбашово" уничтожил крупный пожар
Часть харьковского рынка "Барбашово" уничтожил крупный пожар
Огонь успел уничтожить 25 павильонов.
Сегодня, 13:1557
В Москву с частным визитом отправился Президент Армении
В Москву с частным визитом отправился Президент Армении
Саркисян обсудит Карабах с армянской диаспорой.
Сегодня, 13:1354
Чартерами доставлять по миру начали вакцину от коронавируса Pfizer
Чартерами доставлять по миру начали вакцину от коронавируса Pfizer
Вакцинация в США и Европе начнется сразу же после одобрения.
Сегодня, 11:2873
556 млн гривен направят на лабораторное оборудование для борьбы с COVID-19
556 млн гривен направят на лабораторное оборудование для борьбы с COVID-19
В субботу, 28 ноября, вступил в силу закон внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год.
Сегодня, 10:0588
7 Днів