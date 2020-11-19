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События Сегодня, 17:1778
Сумму помощи Украине с 2014 года назвало посольство США

Соединенные Штаты Америки с 2014 года предоставили Украине помощи более чем на 4,1 млрд долларов как в области безопасности, так и вне ее.

Это составляет 116,85 млрд гривен, или около 2780 гривен на одного гражданина.

Об этом говорится в Официальном заявлении посольства США в Украине для Студии Савика Шустера.

Кроме того, США также выдали Украине три суверенные гарантии займов на 1 млрд долларов каждая для содействия стабилизации экономики.

Согласно сообщению, на 2020 финансовый год Конгресс США выделил 698 млн долларов: 448 млн долларов на программы Государственного департамента / USAID и 250 млн долларов на Инициативу безопасности помощи Украине (USAI), включая 50 млн долларов на летальную помощь. 448 миллионов ассигнований на программы Госдепартамента / USAID включают примерно 285 млн долларов на программы по развитию и примерно 163 млн долларов на программы безопасности.

"США также поддержали Украину в ее усилиях по борьбе против пандемии COVID-19, придав более 41 миллион долларов на медицинские и гуманитарные потребности, улучшение способности учреждений здравоохранения'я в уходе за больными и предотвращения дальнейшего распространения заболевания", - говорится в сообщении.

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