В России вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса за неделю

В Санкт-Петербурге семья россиян — женщина на 32-й неделе беременности, ее 64-летний отец и 61-летняя мать — умерли в течение недели из-за коронавируса. Новорожденного ребенка россиянки удалось спасти врачам Боткинской больницы, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 36-летняя женщина по имени Светлана была замужем, но развелась. Она работала администратором в стоматологии. Знакомые Светланы рассказали, что отец ребенка не участвовал в ее жизни, но ее поддерживали родители.

5 ноября умер отец Светланы. 8 ноября умерла она, а 12 ноября ее мать. В день смерти Светланы родился ее сын, женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Она успела дать ребенку имя, назвав его Киреем в честь дедушки. В больнице не стали комментировать случившееся. Семью похоронили в 1300 километрах от Петербурга — этим занимался старший брат отца Светланы, приехавший с малой родины.

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