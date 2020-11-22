 

В России вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса за неделю

События Вчера, 22:1980
В России вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса за неделю

В Санкт-Петербурге семья россиян — женщина на 32-й неделе беременности, ее 64-летний отец и 61-летняя мать — умерли в течение недели из-за коронавируса. Новорожденного ребенка россиянки удалось спасти врачам Боткинской больницы, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 36-летняя женщина по имени Светлана была замужем, но развелась. Она работала администратором в стоматологии. Знакомые Светланы рассказали, что отец ребенка не участвовал в ее жизни, но ее поддерживали родители.

5 ноября умер отец Светланы. 8 ноября умерла она, а 12 ноября ее мать. В день смерти Светланы родился ее сын, женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Она успела дать ребенку имя, назвав его Киреем в честь дедушки. В больнице не стали комментировать случившееся. Семью похоронили в 1300 километрах от Петербурга — этим занимался старший брат отца Светланы, приехавший с малой родины.

Источник

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Россия, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

В результате взрыва в Горловке в районе шахты погибли трое гражданских
В результате взрыва в Горловке в районе шахты погибли трое гражданских
22-ноя-2020, 09:53
Во вторник, 17 ноября, на 85 году жизни умер театральный режиссер Роман Виктюк
Во вторник, 17 ноября, на 85 году жизни умер театральный режиссер Роман Виктюк
17-ноя-2020, 18:20
Продажу билетов на ряде станций приостанавливает
Продажу билетов на ряде станций приостанавливает "Укрзализныця"
2-ноя-2020, 10:01
Еще один ребенок в Украине умер от COVID-19
Еще один ребенок в Украине умер от COVID-19
19-окт-2020, 10:30
Главред одного из изданий в России подожгла себя возле здания МВД
Главред одного из изданий в России подожгла себя возле здания МВД
2-окт-2020, 19:55

Последние новости

Вчера, 2020-11-28
22:19
События
В России вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса за неделю
20:56
Политика
До 9 декабря должен вступить в силу закон о поддержке бизнеса
20:54
События
Провел акцию памяти жертв Голодомора Нацкорпус в Киеве
20:52
События
Карантин в канун Рождества ослабит Бельгия
20:47
События
На обвинения во "внешнем управлении" Украиной ответили в посольстве США
18:26
События
Офис генпрокурора заявил что НАБУ не имело права требовать экстрадиции Бахматюка
17:55
Политика
Во время совещания фракций Верховной рады в субботу, 28 ноября, согласовали законопроект о назначении главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
17:17
События
Сумму помощи Украине с 2014 года назвало посольство США
15:10
События
В результате стрельбы в центре Днепра пострадали четыре человека
15:07
Политика
Сроки принятия госбюджета-2021 назвал Арахамия
14:58
События
Выделить деньги на достройку музея Голодомора поручил Зеленский
13:15
События
Часть харьковского рынка "Барбашово" уничтожил крупный пожар
13:13
События
В Москву с частным визитом отправился Президент Армении
11:28
События
Чартерами доставлять по миру начали вакцину от коронавируса Pfizer
10:05
События
556 млн гривен направят на лабораторное оборудование для борьбы с COVID-19
10:03
События
8,9 млрд гривен направят в Фонд борьбы с COVID-19
10:01
События
Карантин выходного дня действует в Украине
10:00
Политика
Три шага для выхода из конституционного кризиса назвали у Зеленского
09:55
События
Усилить наказание топ-коррупционеров Германия предлагает Украине
09:54
События
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская надеется на поддержку избранного президента США Джо Байдена

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 ноября 20203977
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 ноября 20203808
В Украине ухудшится погода на выходные381
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 ноября 2020248
Во время совещания фракций Верховной рады в субботу, 28 ноября, согласовали законопроект о назначении главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)224
Ушел из жизни футболист Диего Марадона200
Судно спасателей тонет возле Черноморска196

Досуг

Уместность контекстной рекламы: скупой теряет дважды
Уместность контекстной рекламы: скупой теряет дважды
В современном бизнесе реклама играет если не решающую, то однозначно ключевую роль. Но определённая категория владельцев сайтов пренебрегает возможностями таких инструментов, как контекстная реклама.
Вчера, 22:3587
Монтаж мансардных окон: с чего начать?
Монтаж мансардных окон: с чего начать?
Мансардные окна и их монтаж: На что обратить внимание при установке окон в крыше? 
Вчера, 22:2355
Корпоративные мероприятия. Организационные вопросы и выбор площадки для проведения мероприятия
Корпоративные мероприятия. Организационные вопросы и выбор площадки для проведения мероприятия
Каждый работодатель, несомненно, заботится о процветании возглавляемого им учреждения. Для этого сотрудники должны выполнять свои обязанности надлежащим образом и с полной отдачей. Намного проще, когда у сотрудников правильные отношения друг с другом.
Вчера, 20:5760
Чому нікотинові паучі VELO не можна назвати «снюс»
Чому нікотинові паучі VELO не можна назвати «снюс»
18+ Цей продукт містить нікотин і викликає залежність. Тільки для повнолітніх осіб, які споживають нікотин.  Сьогодні багато з людей, які споживають нікотиновмісні продукти, шукають альтернативні способи для насичення організму нікотином.
27-ноя-2020, 19:50153
Черная пятница в Украине — отличная возможность обновить свой гардероб
Черная пятница в Украине — отличная возможность обновить свой гардероб
Черная пятница в Украине — безумные скидки на оригинальные брендовые товары.
27-ноя-2020, 16:21130
Бренд Oksana Mukha: дизайнерские платья, покоряющие мир
Бренд Oksana Mukha: дизайнерские платья, покоряющие мир
Каждая женщина, планируя отправиться на торжество, прилагает немало усилий, чтобы выглядеть непревзойденно, обворожительно, стильно – в этом немалую роль играет удачно подобранное вечернее платье.
27-ноя-2020, 16:18166

События

В России вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса за неделю
В России вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса за неделю
В Санкт-Петербурге семья россиян — женщина на 32-й неделе беременности, ее 64-летний отец и 61-летняя мать — умерли в течение недели из-за коронавируса.
Вчера, 22:1981
Провел акцию памяти жертв Голодомора Нацкорпус в Киеве
Провел акцию памяти жертв Голодомора Нацкорпус в Киеве
В День памяти жертв Голодомора, 28 ноября, Национальный корпус провел акцию протеста перед посольством Российской Федерации в Киеве.
Вчера, 20:5467
Карантин в канун Рождества ослабит Бельгия
Карантин в канун Рождества ослабит Бельгия
Правительство Бельгии приняло решение ослабить карантинные ограничения в канун Рождества.
Вчера, 20:5259
На обвинения во "внешнем управлении" Украиной ответили в посольстве США
На обвинения во "внешнем управлении" Украиной ответили в посольстве США
Соединенные Штаты работают открыто и прозрачно в партнерстве с правительством Украины и по его просьбе.
Вчера, 20:4757
Офис генпрокурора заявил что НАБУ не имело права требовать экстрадиции Бахматюка
Офис генпрокурора заявил что НАБУ не имело права требовать экстрадиции Бахматюка
В Генеральной прокуратуре отказались удовлетворить запрос НАБУ об экстрадиции украинского агробизнесмена Олега Бахматюка.
Вчера, 18:2670
Сумму помощи Украине с 2014 года назвало посольство США
Сумму помощи Украине с 2014 года назвало посольство США
Соединенные Штаты Америки с 2014 года предоставили Украине помощи более чем на 4,1 млрд долларов как в области безопасности, так и вне ее.
Вчера, 17:1787
7 Днів