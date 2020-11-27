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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 29 ноября 2020 - 722 679 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 12978 новых случаев в сутки.

Умерло 12 213 человек (+120 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровело - 339378 (+4 243).

До сих пор болеют: 371088.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Киев - 69018 человек инфицированы за все время (+1740 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).

2. Харьковская область - 55 221 (+704).

3. Львовская область - 45 636 (+584).

4. Одесская область - 44131 (+1280).

5. Днепропетровская область - 37651 (+1164).

5. Киевская область - 36996 (+782).

7. Ивано-Франковская область - 35 930 (+556).

8. Черновицкая область - 33512 (+221).

9. Ровенская область - 30 807 (+377).

10. Запорожская область - 30 150 (+854).

11. Житомирская область - 29 590 (+492).

12. Хмельницкая область - 29419 (+502).

13. Сумская область - 28 185 (+582).

14. Тернопольская область - 27 662 (+237).

15. Волынская область - 23 905 (+249).

16. Закарпатская область - 23 065 (+91).

17. Донецкая область - 22 602 (+392).

18. Черкасская область - 22 529 (+476).

19. Полтавская область - 21 779 (+289).

20. Николаевская область - 18173 (+463).

21. Черниговская область - 18 113 (+360).

22. Винницкая область - 17 272 (+221).

23. Херсонская область - 10 009 (+164).

24. Луганская область - 6239 (+54).

25. Кировоградская область - 5085 (+144).

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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