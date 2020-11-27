Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 29 ноября 2020 - 722 679 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 12978 новых случаев в сутки.
Умерло 12 213 человек (+120 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровело - 339378 (+4 243).
До сих пор болеют: 371088.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 69018 человек инфицированы за все время (+1740 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Харьковская область - 55 221 (+704).
3. Львовская область - 45 636 (+584).
4. Одесская область - 44131 (+1280).
5. Днепропетровская область - 37651 (+1164).
5. Киевская область - 36996 (+782).
7. Ивано-Франковская область - 35 930 (+556).
8. Черновицкая область - 33512 (+221).
9. Ровенская область - 30 807 (+377).
10. Запорожская область - 30 150 (+854).
11. Житомирская область - 29 590 (+492).
12. Хмельницкая область - 29419 (+502).
13. Сумская область - 28 185 (+582).
14. Тернопольская область - 27 662 (+237).
15. Волынская область - 23 905 (+249).
16. Закарпатская область - 23 065 (+91).
17. Донецкая область - 22 602 (+392).
18. Черкасская область - 22 529 (+476).
19. Полтавская область - 21 779 (+289).
20. Николаевская область - 18173 (+463).
21. Черниговская область - 18 113 (+360).
22. Винницкая область - 17 272 (+221).
23. Херсонская область - 10 009 (+164).
24. Луганская область - 6239 (+54).
25. Кировоградская область - 5085 (+144).