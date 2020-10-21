 

Встречу с Путиным хочет провести Тихановская

События Сегодня, 10:1172
Встречу с Путиным хочет провести Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хотела бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

При этом пока от Кремля не поступало сигналов о возможной такой встрече.

Об этом Тихановская заявила в интервью "Радио Свобода".

Она отметила, что хотела бы услышать позицию России по белорусскому вопросу, так как Беларусь хочет быть в контакте со всеми странами.

"Естественно мы соседи и будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться и белорусы очень этого ждут. Не поддержки режима (Александра Лукашенко - ред.), а высказываний о белорусах, о желании строить наше будущее всем вместе, а не усилиями одного человека", - сообщила Тихановская.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Тихановская, Путин, Беларусь, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Гарантии для тех, кто поддержит забастовку в Беларуси назвала Тихановская
Гарантии для тех, кто поддержит забастовку в Беларуси назвала Тихановская
21-окт-2020, 12:13
Дедлайн правоохранителям для перехода на сторону народа объявила Тихановская
Дедлайн правоохранителям для перехода на сторону народа объявила Тихановская
20-окт-2020, 11:47
Визит в Украину планирует Тихановская
Визит в Украину планирует Тихановская
16-окт-2020, 16:43
Ультиматум Лукашенко объявила Тихановская
Ультиматум Лукашенко объявила Тихановская
13-окт-2020, 17:13
То что Путин не повторит в Беларуси украинский сценарий не уверена Тихановская
То что Путин не повторит в Беларуси украинский сценарий не уверена Тихановская
6-окт-2020, 14:30

Последние новости

12:04
События
Давление на Лукашенко усилить готова Белорусская оппозиция
12:01
События
По скорости распространения COVID-19 Украина вошла в десятку стран
11:49
События
Уголовное дело по факту нападения на журналистку NewsОne возбудила полиция
11:47
События
Заявить об участии в выборах-2024 во время инаугурации Байдена может
11:35
События
Под угрозой оказались выборы мэра в Черновцах из-за прекращения полномочий членов избиркомов
11:30
События
Протесты против карантина прошли в Лондоне
11:18
События
Схему поставок контрафактных запчастей к украинским вертолетам блокировала СБУ
10:29
События
Послов друг друга выслали Черногория и Сербия
10:14
События
О приглашении в США от Байдена сообщила Тихановская
10:11
События
Встречу с Путиным хочет провести Тихановская
09:01
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 ноября 2020
Вчера, 2020-11-28
22:19
События
В России вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса за неделю
20:56
Политика
До 9 декабря должен вступить в силу закон о поддержке бизнеса
20:54
События
Провел акцию памяти жертв Голодомора Нацкорпус в Киеве
20:52
События
Карантин в канун Рождества ослабит Бельгия
20:47
События
На обвинения во "внешнем управлении" Украиной ответили в посольстве США
18:26
События
Офис генпрокурора заявил что НАБУ не имело права требовать экстрадиции Бахматюка
17:55
Политика
Во время совещания фракций Верховной рады в субботу, 28 ноября, согласовали законопроект о назначении главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
17:17
События
Сумму помощи Украине с 2014 года назвало посольство США
15:10
События
В результате стрельбы в центре Днепра пострадали четыре человека

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 ноября 20204240
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 ноября 20202433
Во время совещания фракций Верховной рады в субботу, 28 ноября, согласовали законопроект о назначении главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)501
В Украине ухудшится погода на выходные439
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 ноября 2020279
Степанов заявил что локдаун сведет к нулю заражение коронавирусом в Украине202
Законы о поддержке бизнеса во время карантина Зеленский внес в Раду197

Досуг

Уместность контекстной рекламы: скупой теряет дважды
Уместность контекстной рекламы: скупой теряет дважды
В современном бизнесе реклама играет если не решающую, то однозначно ключевую роль. Но определённая категория владельцев сайтов пренебрегает возможностями таких инструментов, как контекстная реклама.
Вчера, 22:35277
Монтаж мансардных окон: с чего начать?
Монтаж мансардных окон: с чего начать?
Мансардные окна и их монтаж: На что обратить внимание при установке окон в крыше? 
Вчера, 22:23110
Корпоративные мероприятия. Организационные вопросы и выбор площадки для проведения мероприятия
Корпоративные мероприятия. Организационные вопросы и выбор площадки для проведения мероприятия
Каждый работодатель, несомненно, заботится о процветании возглавляемого им учреждения. Для этого сотрудники должны выполнять свои обязанности надлежащим образом и с полной отдачей. Намного проще, когда у сотрудников правильные отношения друг с другом.
Вчера, 20:57108
Чому нікотинові паучі VELO не можна назвати «снюс»
Чому нікотинові паучі VELO не можна назвати «снюс»
18+ Цей продукт містить нікотин і викликає залежність. Тільки для повнолітніх осіб, які споживають нікотин.  Сьогодні багато з людей, які споживають нікотиновмісні продукти, шукають альтернативні способи для насичення організму нікотином.
27-ноя-2020, 19:50176
Черная пятница в Украине — отличная возможность обновить свой гардероб
Черная пятница в Украине — отличная возможность обновить свой гардероб
Черная пятница в Украине — безумные скидки на оригинальные брендовые товары.
27-ноя-2020, 16:21148
Бренд Oksana Mukha: дизайнерские платья, покоряющие мир
Бренд Oksana Mukha: дизайнерские платья, покоряющие мир
Каждая женщина, планируя отправиться на торжество, прилагает немало усилий, чтобы выглядеть непревзойденно, обворожительно, стильно – в этом немалую роль играет удачно подобранное вечернее платье.
27-ноя-2020, 16:18182

События

Давление на Лукашенко усилить готова Белорусская оппозиция
Давление на Лукашенко усилить готова Белорусская оппозиция
Белорусская оппозиция готова усилить давление на Александра Лукашенко.
Сегодня, 12:0472
По скорости распространения COVID-19 Украина вошла в десятку стран
По скорости распространения COVID-19 Украина вошла в десятку стран
Украина занимает седьмое место в мире по количеству новых случаев заболевания коронавирусом.
Сегодня, 12:0170
Уголовное дело по факту нападения на журналистку NewsОne возбудила полиция
Уголовное дело по факту нападения на журналистку NewsОne возбудила полиция
Во время церемонии почтения памяти жертв Голодомора у журналистки NEWSONE неизвестный отобрал микрофон и разбил лампадку.
Сегодня, 11:4976
Заявить об участии в выборах-2024 во время инаугурации Байдена может
Заявить об участии в выборах-2024 во время инаугурации Байдена может
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность объявить о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.
Сегодня, 11:4781
Под угрозой оказались выборы мэра в Черновцах из-за прекращения полномочий членов избиркомов
Под угрозой оказались выборы мэра в Черновцах из-за прекращения полномочий членов избиркомов
В Черновцах накануне второго тура выборов мэра несколько политических партий сообщили о прекращении полномочий своих членов участковых избирательных комиссий.
Сегодня, 11:3564
Протесты против карантина прошли в Лондоне
Протесты против карантина прошли в Лондоне
В субботу, 28 ноября, в столице Великобритании Лондоне прошли акции протеста против карантина и вакцинации.
Сегодня, 11:3062
7 Днів