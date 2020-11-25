Послов друг друга выслали Черногория и Сербия

Министерство иностранных дел Сербии потребовало от посла Черногории Тарзана Милошевича покинуть страну.

Это ответ МИД Сербии на аналогичное решение Черногории в отношении сербского посла.

Решение МИД опубликовали на его сайте.

МИД Черногории 28 ноября объявило сербского посла Владимира Божовича персоной нон-гранта и попросило его уехать из Черногории. Причиной стали его слова о легитимности Скупщины в Подгорице 1918 года.

МИД Черногории указал, что в 2018 году парламент страны отменил решение подгорицкой скупщины, поэтому высказывания посла Сербии о ее легитимности унижают черногорский парламент и не соответствуют стандартам дипломатии.

В ответ сербский МИД объявил персоной нон-гранта посла Черногории и дал ему 72 часа на выезд за пределы Сербии.

Подгорицкой скупщиной называют собрание народных представителей Черногории в ноябре 1918 года.