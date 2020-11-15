Заявить об участии в выборах-2024 во время инаугурации Байдена может

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность объявить о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Он может заявить об участии в выборах во время церемонии инаугурации Джо Байдена в январе следующего года.

Об этом сообщает The Daily Beast.

По данным издания, Трамп обсуждает со своими советниками вопросы, связанные с началом своей предвыборной кампании за четыре года до выборов.

Американский президент также может объявить о намерении принять участие в выборах и в течение предпоследней недели января, если будет официально подтверждена победа Байдена на всеобщих выборах.

Отмечается, что около 47% американцев поддерживают участие Дональда Трампа в выборах президента в 2024 году.