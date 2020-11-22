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События Сегодня, 11:4976
Уголовное дело по факту нападения на журналистку NewsОne возбудила полиция

Во время церемонии почтения памяти жертв Голодомора у журналистки NEWSONE неизвестный отобрал микрофон и разбил лампадку.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство.

Об этом сообщил депутат от Слуги народа Александр Качура в Telegram.

Он направил депутатское обращение с требованием возбудить уголовное дело. Также он потребовал публичной реакции генпрокурора, министра внутренних дел и руководителя Национальной полиции.

В полиции сообщили, что правоохранители начали уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности.

Полиция открыла дело по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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