Давление на Лукашенко усилить готова Белорусская оппозиция

Белорусская оппозиция готова усилить давление на Александра Лукашенко.

По словам лидера оппозиции Светланы Тихановской, сейчас речь идет о международных санкциях и забастовках на главных заводах Беларуси.

Об этом Тихановская заявила в интервью "Радио Свобода".

Она отметила, что тот ультиматум, который белорусская оппозиция выносила Лукашенко в конце октября, сейчас работает.

"Условием было, что если Лукашенко не уйдет - мы будем усиливать давление, что сейчас и происходит. Мы сейчас говорим уже об экономических санкциях. Все больше людей присоединяются к стачкам (забастовкам - ред.). Мы объявляли национальную забастовку, она не получилась масштабной сразу, но она усиливается сейчас. Люди осознанно к стачкам присоединяются", - сказала Тихановская.

По ее словам, сейчас идут забастовки на главных предприятиях Беларуси, таких как "Гродноазот", "Беларуськалий", "Нафтан", которые являются "кошельками" Лукашенко.