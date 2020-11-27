Второй день подряд в Киеве более 1,7 тысяч новых случаев коронавируса

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 1740 новых случаев коронавируса.

Это новый антирекорд.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в Киеве 28 ноября, тогда подтвердили заражение у 1739 человек. Всего с начала пандемии в столице заразились уже 69 018 человек, умерли - 1279 (+11), выздоровели - 22 755 (+92). Активными больными остаются 44 984 пациента.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Деснянском районе (303). В Соломенском - 229, в Подольском и Святошинском районах - по 210 случаев. В больницы были госпитализированы 93 пациента.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили почти 13 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.