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События Сегодня, 14:5656
О гололеде на дорогах предупредили Украинцев

В Украине в понедельник, 30 ноября, ожидается гололедица на дорогах почти во всех регионах, кроме юго-восточных областей.

Объявлен I (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях завтра прогнозируют значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед. На юге и востоке страны ожидаются сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду.

"Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили в ГСЧС.

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Теги: news, новости, Украина, снег, погода, 7dniv, 7dnivinfo  
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