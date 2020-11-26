На индонезийском острове Ломблен в южной части страны начал извергаться вулкан Левотоло

Местные власти запретили полеты над этим регионом Индонезии и закрыли местный аэропорт.

Об этом сообщает RTL.

Извержение началось в воскресенье, 29 ноября. Из жерла вулкана поднялся четырехкилометровый столб пепла и дыма.

О пострадавших в результате извержения вулкана не сообщается. При этом местные власти призвали граждан, которые проживают в радиусе четырех километров от вулкана, покинуть регион, а также закрыли аэропорт и запретили полеты.

"Жителям рекомендуется не предпринимать какую-либо активность в радиусе четырех километров от кратера вулкана", - сообщили в Геологическом агентстве Индонезии.