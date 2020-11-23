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События Сегодня, 17:5924
Пересмотреть ограничения на собрания в церквях обязали правительство Франции

Госсовет Франции обязал правительство пересмотреть введенные ограничения на количество участников служб в церквях.

Орган утверждает, что меры непропорциональны риску заболеть COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

С 28 ноября во Франции началось ослабление жесткого карантина. На первом этапе, среди прочих мер, разрешается проводить службы в церквях, но собирать не более 30 человек вне зависимости от размеров помещения.

Государственный совет обязал правительство пересмотреть эту меру, считая, что требования непропорциональны рискам заражения коронавирусом.

После оглашения ограничений их обжаловали католические организации, считая их несправедливыми, поскольку соборы и церкви обычно более просторны чем торговые точки, для которых действуют требования восьми квадратных метров на одного человека.

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Теги: news, новости, Украина, Франция, правительство, церкви, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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