Видео взрыва четырех небоскребов в Эмиратах было опубликовано в сети

В Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах взорвали сразу четыре небоскреба.

Здания были снесены намеренно с помощью "контролируемых" взрывов.

Об этом пишет издание "Khaleej Times".

Отмечается, что к таким действиям местные власти прибегли из-за реконструкции вблизи территории порта.

Также сообщается, что комплекс зданий, максимальная высота которых составляла 144 этажа, подорвали согласно всем стандартам безопасности.

Кроме того, взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый безопасный контролируемый взрыв в мире.