Работу рынка "Столичный" пикетируют активисты в Киеве

Общественные активисты провели акцию возле рынка "Столичный".

Они призвали отказаться от покупки и продажи товаров на этом рынке, потому что нынешние владельцы могут быть причастны к финансированию сепаратизма на востоке Украины.

Об этом сообщает телеканал "Прямой" с места событий.

По словам представителей Координационного платформы участников Революции достоинства, они не ставят перед собой задачи закрыть рынок. Но призывают украинцев бойкотировать его работу.

Убеждать посетителей активисты решили путем информирования. В частности, каждому покупателю рынка выдают листовку с информацией, кому, по мнению участников акции, идут средства.