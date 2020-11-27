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События Сегодня, 20:0970
На новогодние праздники в Украине могут ввести локдаун

Власть рассматривает несколько возможных вариантов локдауна.

Один из них предполагает ужесточение карантина на новогодние праздники.

Об этом сообщили несколько информированных источников РБК-Украина.

"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", – заявил в Facebook народный депутат Александр Дубинский ("Слуга народа").

Собеседник издания в Офисе президента отметил, что это только "один из вариантов".

"Каждый день вносятся коррективы. Нет единого обязательного дня ввода тотального локдауна", – сказал он.

В то же время источник в правительстве добавил, что решение по локдауну еще не принято.

"Дат никаких нет. И формат "локдауна" тоже под вопросом", – уточнил собеседник.

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Теги: news, новости, Украина, Локдаун, 7dniv, 7dnivinfo  
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