На новогодние праздники в Украине могут ввести локдаун

Власть рассматривает несколько возможных вариантов локдауна.
Один из них предполагает ужесточение карантина на новогодние праздники.
Об этом сообщили несколько информированных источников РБК-Украина.
"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", – заявил в Facebook народный депутат Александр Дубинский ("Слуга народа").
Собеседник издания в Офисе президента отметил, что это только "один из вариантов".
"Каждый день вносятся коррективы. Нет единого обязательного дня ввода тотального локдауна", – сказал он.
В то же время источник в правительстве добавил, что решение по локдауну еще не принято.
"Дат никаких нет. И формат "локдауна" тоже под вопросом", – уточнил собеседник.