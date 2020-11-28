 

За отставку правительства Пашиняна выступил Президент Армении

События Вчера, 22:2170
За отставку правительства Пашиняна выступил Президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян призвал подать в отставку правительство во главе с Николом Пашиняном.

Также он считает, что следует провести новые выборы и референдум по изменениям в конституцию.

Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

Он подчеркнул, что в ситуации, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха, отставка правительства должна быть естественным последствием.

"В любой стране, где произошла такая большая трагедия, есть решение - правительство, которое привело к этому, должно уйти. Если политический деятель силен, он может потом вернуться. Прошлые выборы были 2,5 года назад, когда страна была совершенно другой, сейчас мы живем в другой стране", - сказал Саркисян.

Он также отметил необходимость создания сбалансированной конституции Армении, которая не позволяла бы премьер-министру или президенту принимать решения единолично.

"Каждая конституция, будь то президентская или парламентская система правления, должна включать сдержки, противовесы, механизмы сдерживания", - заявил Саркисян.

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Теги: news, новости, Украина, Армения, Саркисян, Пашинян, 7dniv, 7dnivinfo  
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