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События Сегодня, 10:1453
Новые санкции против "Северного потока-2" могут ввести США

В США часть законодателей пришли к соглашению о необходимости введения новых санкций в отношении проекта российского газопровода "Северный поток-2".

Новые санкции, как часть законопроекта о расходах на оборону, могут вступить в силу к концу года.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Отмечается, что эти намерения поддерживают два украинских чиновника, которые длительное время работают в Вашингтоне с целью сорвать данный проект.

Издание отмечает, что это будет означать победу Украины, которая видит в трубопроводе угрозу для своей страны.

К украинским лоббистам Wall Street Journal относит сотрудника компании "Нафтогаз" Вадима Гламаздина, и работника Совета национальной безопасности Украины Александра Харченко, которые в американском Конгрессе и Белом доме в течение четырех лет продвигали идею срыва строительства газопровода.

"Лоббирование украинцев и поддержка со стороны сенатора Теда Круза и других законодателей, скептически настроенных в отношении России, дало возможность подготовить санкции, которые остановили работу над "Северным потоком-2" год назад примерно в 100 км от конечной точки. Теперь украинцы чувствуют, что близки к успеху", - пишет газета.

По словам Гламаздина, которые приводит издание, новые санкции станут "последним гвоздем в крышку гроба этого проекта" и "не будет никакого практического способа построить трубопровод".

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