Первые вакцины от COVID США могут получить до Рождества

Первые две вакцины против COVID-19 могут стать доступными для граждан Соединенных Штатов Америки до Рождества.

Речь идет о вакцинах Pfizer и Moderna.

Об этом заявил министр здравоохранения США Алекс Азар, передает Reuters.

Сообщается, что заявление прозвучало после того, как компания Moderna Inc. стала вторым производителем, который может получить разрешение на выпуск вакцины в США.

По словам Азара, сегодня на совещании с губернаторами при участии вице-президента Майка Пенса обсудят эти вакцины и то, какие группы будут прививаться в первую очередь.

Отметим, по всей видимости, министр имел в виду католическое Рождество, которое празднуется 25 декабря.