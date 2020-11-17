Первые вакцины от COVID США могут получить до Рождества

Первые две вакцины против COVID-19 могут стать доступными для граждан Соединенных Штатов Америки до Рождества.
Речь идет о вакцинах Pfizer и Moderna.
Об этом заявил министр здравоохранения США Алекс Азар, передает Reuters.
Сообщается, что заявление прозвучало после того, как компания Moderna Inc. стала вторым производителем, который может получить разрешение на выпуск вакцины в США.
По словам Азара, сегодня на совещании с губернаторами при участии вице-президента Майка Пенса обсудят эти вакцины и то, какие группы будут прививаться в первую очередь.
Отметим, по всей видимости, министр имел в виду католическое Рождество, которое празднуется 25 декабря.