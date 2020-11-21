 

Электронный аудит налогоплательщиков могут ввести в Украине

События Сегодня, 17:1750
Электронный аудит налогоплательщиков могут ввести в Украине

В Украине подготовили концепцию внедрения электронного аудита налогоплательщиков.

Ожидается, что он может заработать в полной мере в 2027 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

Сообщается, что внедрение электронного аудита предусмотрено меморандумом о взаимопонимании между Украиной и Евросоюзом для получения макрофинансовой помощи.

Механизм электронного аудита базируется на информации, полученной от налогоплательщиков в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T), разработанного ОЭСР. Этот файл прост в использовании и предназначен для налогового контроля с применением специализированного программного обеспечения.

"Автоматизированная обработка полученного аудиторского файла даст возможность для быстрого выявления наиболее рисковых как субъектов (налогоплательщиков), так и объектов (транзакций) для налоговых проверок", - говорится в сообщении.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Аудит, электронный, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Задачи на пути к народовластию назвал Зеленский
Задачи на пути к народовластию назвал Зеленский
21-ноя-2020, 19:01
Падение экономики в 2021 году резко ускорится, если до конца года будет действовать длительный локдаун
Падение экономики в 2021 году резко ускорится, если до конца года будет действовать длительный локдаун
5-ноя-2020, 17:43
Против отмены е-деклараций в Украине выступил МВФ
Против отмены е-деклараций в Украине выступил МВФ
31-окт-2020, 10:42
Что входит в аудит государства объяснили у Зеленского
Что входит в аудит государства объяснили у Зеленского
21-окт-2020, 20:39
Экран, который будет восстанавливаться от повреждений запатентовала Apple
Экран, который будет восстанавливаться от повреждений запатентовала Apple
4-окт-2020, 11:08

Последние новости

17:20
События
В пик второй волны коронавируса вошла Грузия
17:17
События
Электронный аудит налогоплательщиков могут ввести в Украине
17:13
События
Первые вакцины от COVID США могут получить до Рождества
17:08
События
На следующей неделе Венецианская комиссия примет решение по КСУ
17:07
Политика
В НАТО заявили что Россия усилила военное присутствие из-за кризисов в Карабахе и Беларуси
17:05
События
НСЗУ заявило что на вакцинацию и лечение от COVID бюджета-2021 не хватит
16:58
События
Об эффективности вакцины от COVID на 100% при тяжелых случаях заявила Moderna
16:56
События
В Верховной раде ожидают, что у Кабинета министров будут варианты решения по усилению карантина до пятницы, 4 декабря
16:55
События
Визит в Украину в августе 2021 подтвердил Варфоломей
16:53
Политика
Совещание по локдауну анонсировали у Зеленского
16:51
Политика
Францию за позицию по "формуле Штайнмайера" раскритиковала Россия
16:50
Политика
Законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов подал Зеленский
14:27
Политика
Закон о народовластии может завтра рассмотреть Рада
13:59
События
За обысками СБУ у председателя «Партии венгров Украины» возможно стоит желание власти заставить венгров-депутатов войти в коалицию со «Слугами» в Закарпатском облсовете - соцсети
13:49
События
Вывести войска РФ из Приднестровья потребовала Санду
12:16
Политика
За отставку правительства и досрочные выборы в Молдове выступила Санду
12:15
Политика
Был назван победитель выборов мэра Черновцов
12:05
Политика
Бюджет-2021 на этой неделе Рада рассмотреть не сможет
10:18
События
От COVID-19 выздоровел Разумков
10:17
События
Какое оружие украинского производства популярно за рубежом

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 ноября 20206876
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 ноября 20204711
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 ноября 20204350
Во время совещания фракций Верховной рады в субботу, 28 ноября, согласовали законопроект о назначении главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)907
В России вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса за неделю250
Карантин выходного дня действует в Украине246
Усилить наказание топ-коррупционеров Германия предлагает Украине209

Досуг

Где лучше покупать семена овощей в Украине?
Где лучше покупать семена овощей в Украине?
Садоводы за несколько месяцев готовятся к посадочному сезону. Однако на первый план выходит не обработка земли на участке, а покупка посадочного материала. Узнайте, где пробрести семена овощей проще и выгоднее и воспользуйтесь оптимальным вариантом.
Сегодня, 18:1247
Полиграфкомбинат «Украина»: какие трудности приходилось преодолевать предприятию работая над печатью бланков для государства
Полиграфкомбинат «Украина»: какие трудности приходилось преодолевать предприятию работая над печатью бланков для государства
Когда вы ищете, где делается печать бланков, Киев предлагает огромный выбор мест, где можно выполнить заказ на изготовление разнообразной полиграфической продукции. 
Сегодня, 18:1048
В каких интернет-магазинах Украины покупать технику: рейтинг
В каких интернет-магазинах Украины покупать технику: рейтинг
Покупки в интернет-магазинах давно стали очень популярными. Многие отдают предпочтение именно такому шопингу. Это быстро и максимально комфортно. Да и позволяет сэкономить не только время, но и деньги.
Сегодня, 13:1185
Министр Алексей Чернышов: Внедрение энергоэффективности позволит сберечь ресурсы на развитие регионов
Министр Алексей Чернышов: Внедрение энергоэффективности позволит сберечь ресурсы на развитие регионов
Энергоеффективность является одним из ключевых направлений Минрегиона, в том числе в рамках региональной политики.
Сегодня, 10:2198
Уместность контекстной рекламы: скупой теряет дважды
Уместность контекстной рекламы: скупой теряет дважды
В современном бизнесе реклама играет если не решающую, то однозначно ключевую роль. Но определённая категория владельцев сайтов пренебрегает возможностями таких инструментов, как контекстная реклама.
28-ноя-2020, 22:35331
Монтаж мансардных окон: с чего начать?
Монтаж мансардных окон: с чего начать?
Мансардные окна и их монтаж: На что обратить внимание при установке окон в крыше? 
28-ноя-2020, 22:23149

События

В пик второй волны коронавируса вошла Грузия
В пик второй волны коронавируса вошла Грузия
Грузия вошла в пик второй волны распространения коронавируса.
Сегодня, 17:2051
Электронный аудит налогоплательщиков могут ввести в Украине
Электронный аудит налогоплательщиков могут ввести в Украине
В Украине подготовили концепцию внедрения электронного аудита налогоплательщиков.
Сегодня, 17:1752
Первые вакцины от COVID США могут получить до Рождества
Первые вакцины от COVID США могут получить до Рождества
Первые две вакцины против COVID-19 могут стать доступными для граждан Соединенных Штатов Америки до Рождества.
Сегодня, 17:1354
На следующей неделе Венецианская комиссия примет решение по КСУ
На следующей неделе Венецианская комиссия примет решение по КСУ
Венецианская комиссия рассмотрит просьбу президента Владимира Зеленского относительно оценки последствий решения Конституционного суда для антикоррупционной системы в Украине.
Сегодня, 17:0851
НСЗУ заявило что на вакцинацию и лечение от COVID бюджета-2021 не хватит
НСЗУ заявило что на вакцинацию и лечение от COVID бюджета-2021 не хватит
Заложенных в государственном бюджете-2021 средств недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19.
Сегодня, 17:0556
Об эффективности вакцины от COVID на 100% при тяжелых случаях заявила Moderna
Об эффективности вакцины от COVID на 100% при тяжелых случаях заявила Moderna
Эффективность вакцины от коронавируса, которая была разработана американской компанией Moderna, при первичном анализе составила 94,1%.
Сегодня, 16:5849
7 Днів