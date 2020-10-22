В пик второй волны коронавируса вошла Грузия

Грузия вошла в пик второй волны распространения коронавируса.

Ежедневно в стране фиксируют по 3-4 тысячи новых случаев COVID-19.

Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает "Новости Грузия".

"Мы думаем, что количество случаев может еще немного вырасти, но мы должны остаться приблизительно в таких рамках", - заявил он.

По словам Гамкрелидзе, продолжительность пика коронавируса будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от того, насколько будут жители соблюдать карантинные ограничения.

При этом эпидемиолог заявил, что эпидемическая ситуация в стране "сложная, но управляемая".