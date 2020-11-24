Экс-главу ФРС на пост министра финансов США выдвинет Байден

Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатом на пост министра финансов.

Он выдвинет бывшую главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Об этом сообщила переходная администрация Байдена, передает Reuters.

Сообщается, что сегодня Байден номинирует Йеллен на должность министра финансов США, а также объявит о других членах своей экономической команды.

Также сообщается, что Байден выбрал Уолли Адейемо в качестве заместителя министра финансов, Ниру Танден на пост директора Офиса управления и бюджета и Сесилию Роуз на должность руководителя Совета экономических советников.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден намерен назначить пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки. Кроме того, стало известно, что ключевые должности по коммуникации в администрации Байдена будут занимать женщины.