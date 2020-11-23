Санкции против России за распространение фейков готовит ЕС

Европейская комиссия готовится предложить, чтобы Евросоюз впервые ввел санкции против России или Китая за распространение фейков.

С начала мониторинга зафиксировано более 10 000 фактов прокремлевской дезинформации.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на проект документа, который есть в распоряжении редакции.

Сообщается, что Еврокомиссия намерена на следующей неделе представить Плане действий европейской демократии. В нем говорится, что Евросоюз обязан более системно использовать весь спектр инструментов в борьбе с иностранным вмешательством.

"Возможные способы реализации этого варьируются от публичного выявления часто используемых методов (чтобы сделать их непригодными для эксплуатации) до наложения санкций после повторных нарушений", - говорится в документе.

Также в нем говорится, что дезинформация может стать оружием, и определенные третьи страны, в частности, Россия и Китай, ранее участвовали в распространении фейков о COVID‑19 в Евросоюзе и по всему миру, чтобы "улучшить свой собственный имидж".

Кроме того, в Плане действий есть информация о том, что оперативная группа East StratCom на сегодня выявила более 500 примеров российской дезинформации о COVID-19 в этом году и более 10 000 примеров фейков Кремля с начала мониторинга в 2015 году.

Также предлагается ужесточить правила ЕС для онлайн-платформ, которые могут использовать для распространения фейков.