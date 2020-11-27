 

Мендель заявила что возможность локдауна сохраняется, но точной даты нет

События Сегодня, 20:0863
Мендель заявила что возможность локдауна сохраняется, но точной даты нет

В Украине сохраняется возможность введения полного локдауна для борьбы с распространением коронавируса.

Однако по состоянию на сегодня конкретной даты усиление карантина нет.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в своем Instagram.

По ее словам, на необходимости введения в Украине локдауна сходятся мысли и чиновников, и представителей местных властей, но главное условие - сильный рост заболеваемости коронавирусом.

"Изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики. Угроза локдауна зависит от каждого из нас, в частности: как мы придерживаемся мер безопасности, подвергаем ли опасности других", - добавила Мендель.

Напомним, сегодня в Офисе президента должно было состояться совещание с участием представителей правительства и органов местного самоуправления. Совещание было организовано для обсуждения введения в Украине локдауна.

Позже некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники стали называть возможные даты введения локдауна. В частности, возможными датами введения назывались 23 и 24 декабря.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Локдаун, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

В случае локдауна в Киеве должно работать метро и транспорт - заявил Кличко
В случае локдауна в Киеве должно работать метро и транспорт - заявил Кличко
27-ноя-2020, 14:36
Введение локдауна в Украине не исключают у Зеленского
Введение локдауна в Украине не исключают у Зеленского
24-ноя-2020, 18:01
Условие закрытия границ Украины назвал Кулеба
Условие закрытия границ Украины назвал Кулеба
16-ноя-2020, 13:10
"Исключительно резервным вариантом" введение локдауна назвали в Минздраве
17-окт-2020, 16:50
Мадриду введением чрезвычайного положения пригрозил премьер Испании
Мадриду введением чрезвычайного положения пригрозил премьер Испании
9-окт-2020, 12:54

Последние новости

20:10
События
Карантин выходного дня продлевать Минздрав не планирует
20:08
События
Мендель заявила что возможность локдауна сохраняется, но точной даты нет
20:06
События
Санкции против России за распространение фейков готовит ЕС
20:04
События
Экс-главу ФРС на пост министра финансов США выдвинет Байден
17:20
События
В пик второй волны коронавируса вошла Грузия
17:17
События
Электронный аудит налогоплательщиков могут ввести в Украине
17:13
События
Первые вакцины от COVID США могут получить до Рождества
17:08
События
На следующей неделе Венецианская комиссия примет решение по КСУ
17:07
Политика
В НАТО заявили что Россия усилила военное присутствие из-за кризисов в Карабахе и Беларуси
17:05
События
НСЗУ заявило что на вакцинацию и лечение от COVID бюджета-2021 не хватит
16:58
События
Об эффективности вакцины от COVID на 100% при тяжелых случаях заявила Moderna
16:56
События
В Верховной раде ожидают, что у Кабинета министров будут варианты решения по усилению карантина до пятницы, 4 декабря
16:55
События
Визит в Украину в августе 2021 подтвердил Варфоломей
16:53
Политика
Совещание по локдауну анонсировали у Зеленского
16:51
Политика
Францию за позицию по "формуле Штайнмайера" раскритиковала Россия
16:50
Политика
Законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов подал Зеленский
14:27
Политика
Закон о народовластии может завтра рассмотреть Рада
13:59
События
За обысками СБУ у председателя «Партии венгров Украины» возможно стоит желание власти заставить венгров-депутатов войти в коалицию со «Слугами» в Закарпатском облсовете - соцсети
13:49
События
Вывести войска РФ из Приднестровья потребовала Санду
12:16
Политика
За отставку правительства и досрочные выборы в Молдове выступила Санду

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 ноября 20208055
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 ноября 20204741
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 ноября 20204361
Во время совещания фракций Верховной рады в субботу, 28 ноября, согласовали законопроект о назначении главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)976
В России вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса за неделю260
Карантин выходного дня действует в Украине254
Усилить наказание топ-коррупционеров Германия предлагает Украине215

Досуг

Где лучше покупать семена овощей в Украине?
Где лучше покупать семена овощей в Украине?
Садоводы за несколько месяцев готовятся к посадочному сезону. Однако на первый план выходит не обработка земли на участке, а покупка посадочного материала. Узнайте, где пробрести семена овощей проще и выгоднее и воспользуйтесь оптимальным вариантом.
Сегодня, 18:1272
Полиграфкомбинат «Украина»: какие трудности приходилось преодолевать предприятию работая над печатью бланков для государства
Полиграфкомбинат «Украина»: какие трудности приходилось преодолевать предприятию работая над печатью бланков для государства
Когда вы ищете, где делается печать бланков, Киев предлагает огромный выбор мест, где можно выполнить заказ на изготовление разнообразной полиграфической продукции. 
Сегодня, 18:1079
В каких интернет-магазинах Украины покупать технику: рейтинг
В каких интернет-магазинах Украины покупать технику: рейтинг
Покупки в интернет-магазинах давно стали очень популярными. Многие отдают предпочтение именно такому шопингу. Это быстро и максимально комфортно. Да и позволяет сэкономить не только время, но и деньги.
Сегодня, 13:1197
Министр Алексей Чернышов: Внедрение энергоэффективности позволит сберечь ресурсы на развитие регионов
Министр Алексей Чернышов: Внедрение энергоэффективности позволит сберечь ресурсы на развитие регионов
Энергоеффективность является одним из ключевых направлений Минрегиона, в том числе в рамках региональной политики.
Сегодня, 10:21106
Уместность контекстной рекламы: скупой теряет дважды
Уместность контекстной рекламы: скупой теряет дважды
В современном бизнесе реклама играет если не решающую, то однозначно ключевую роль. Но определённая категория владельцев сайтов пренебрегает возможностями таких инструментов, как контекстная реклама.
28-ноя-2020, 22:35337
Монтаж мансардных окон: с чего начать?
Монтаж мансардных окон: с чего начать?
Мансардные окна и их монтаж: На что обратить внимание при установке окон в крыше? 
28-ноя-2020, 22:23156

События

Карантин выходного дня продлевать Минздрав не планирует
Карантин выходного дня продлевать Минздрав не планирует
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство не намерено продлевать карантин выходного дня.
Сегодня, 20:1061
Мендель заявила что возможность локдауна сохраняется, но точной даты нет
Мендель заявила что возможность локдауна сохраняется, но точной даты нет
В Украине сохраняется возможность введения полного локдауна для борьбы с распространением коронавируса.
Сегодня, 20:0864
Санкции против России за распространение фейков готовит ЕС
Санкции против России за распространение фейков готовит ЕС
Европейская комиссия готовится предложить, чтобы Евросоюз впервые ввел санкции против России или Китая за распространение фейков.
Сегодня, 20:0652
Экс-главу ФРС на пост министра финансов США выдвинет Байден
Экс-главу ФРС на пост министра финансов США выдвинет Байден
Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатом на пост министра финансов.
Сегодня, 20:0456
В пик второй волны коронавируса вошла Грузия
В пик второй волны коронавируса вошла Грузия
Грузия вошла в пик второй волны распространения коронавируса.
Сегодня, 17:2077
Электронный аудит налогоплательщиков могут ввести в Украине
Электронный аудит налогоплательщиков могут ввести в Украине
В Украине подготовили концепцию внедрения электронного аудита налогоплательщиков.
Сегодня, 17:1781
7 Днів