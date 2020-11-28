Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 декабря 2020

В Украине по состоянию на утро 1 декабря 2020 - 745 123 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 12 498 - новых случаев за сутки.
Умерло 12 548 человек.
Выздоровело - 355 172 человек.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 72277 случаев;
Винницкая область - 17 569 случаев;
Волынская область - 24 483 случая;
Днепропетровская область - 39 659 случаев;
Донецкая область - 23 157 случаев;
Житомирская область - 30 100 случаев;
Закарпатская область - 23 438 случаев;
Запорожская область - 31 608 случаев;
Ивано-Франковская область - 37 017 случаев;
Киевская область - 38 528 случаев;
Кировоградская область - 5382 случая;
Луганская область - 6350 случаев;
Львовская область - 46 891 случай;
Николаевская область - 18 985 случаев;
Одесская область - 45 838 случаев;
Полтавская область - 22 763 случая;
Ровенская область - 31 283 случая;
Сумская область - 29 627 случаев;
Тернопольская область - 28 095 случаев;
Харьковская область - 55 702 случая;
Херсонская область - 10 371 случай;
Хмельницкая область - 29 751 случай;
Черкасская область - 23 590 случаев;
Черновицкая область - 33942 случаи;
Черниговская область - 18 717 случаев.