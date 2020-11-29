Загрязнение воздуха зафиксировали в двух районах Киева

В Киеве вечером 30 ноября зафиксировали загрязнение воздуха.
В Дарницком и Днепровском районах в воздухе зафиксировали продукты горения.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Как пояснили в КГГА, в воздухе наблюдается накопление автомобильных газов, а также загрязняющих веществ, которые образуются в результате работы промышленных предприятий.
"Безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе... Специалисты советуют жителям столицы закрыть окна", - добавили в КГГА.