В связи с протестами в Киеве под Радой полиция перешла на усиленный режим работы

Сегодня, 1 декабря, в Киеве под стенами Верховной рады проходит акция протеста предпринимателей.

Полиция перешла на усиленный режим работы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Акция протеста SaveФОП организована "Союзом защиты предпринимателей". Основные требования - принятие парламентом законопроектов об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса, а также отмена введение фискальных кассовых аппаратов.

В полиции Киева сообщили, что на усиленный режим службы были переведены работники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, полиция диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений системы Министерства внутренних дел.

"Полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить каких-либо правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий", - сообщили в полиции.

Также в полиции отметили, что в связи с протестом возможны ограничение дорожного движения отдельными центральными улицами Киева, в том числе и на улице Грушевского.