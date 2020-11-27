Данилов заявил что локдаун будет 100%

Локдаун в Украине из-за ситуации с COVID-19 в любом случае будет введен.

Единственный вопрос, который обсуждают власти, - когда именно его вводить.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, Украина не сможет избежать локдауна.

"Единственный вопрос во времени - то ли в декабре, то ли со 2 января. Сейчас идет дискуссия со специалистами по этому поводу. Вчера у Владимира Зеленского прошло совещание, на котором выяснялось, как это будет. То, что локдаун будет - это сто процентов", - сказал Данилов.