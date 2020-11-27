При локдауне Транспорт останавливать не будут

Министерство здравоохранения не планирует останавливать работу общественного транспорта после введения локдауна в Украине.

В Минздраве считают, что такое ограничение не повлияет на эпидемическую ситуацию.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Как пояснил глава Минздрава, во время локдауна в общественном транспорте не будут возникать так называемые "часы пик", поэтому нарушений карантинных ограничений почти не будет.

"С точки зрения эпидемиологии, мы не считаем, что это повлияет на показатели заболеваемости - незакрытие транспорта. Ведь при таких условиях в транспорте не будет "часа пик" и все будут соблюдать меры, которые у нас существуют", - заявил он.