Способ обойти санкции против "Северного потока-2" нашли в Германии

В Германии могут создать специальный фонд, который поможет компаниям обойти санкции США против газопровода "Северный поток-2".

Благодаря этому задействованные в проекте немецкие компании не будут напрямую взаимодействовать с российской стороной.

Об этим пишет Bild.

Сообщается, что премьер земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг планирует создать специальный фонд по защите климата. Этот фонд в дальнейшем классифицирует "Северный поток-2" как один из важнейших элементов защиты окружающей среды в регионе.

Ожидается, что данная организация послужит успешному завершению проекта. В частности, фонд создаст предприятие, продукты и услуги которого будут служить завершению строительства газопровода. С его помощью компании не будут на прямую взаимодействовать с российской стороной, в связи с чем на них не будут распространяться санкции США.