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События Сегодня, 20:2150
К отметке 20 тысяч долларов приближается Биткойн

Сегодня, 1 декабря, криптовалюта биткойн (bitcoin) побила абсолютный рекорд.

На бирже стоимость биткоина достигала 19,9 тысяч долларов.

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что котировки биткойна на бирже Coindesk пробили отметку в 19,9 тысяч долларов. По мнению аналитиков, криптовалюта продолжит дорожать вплоть до 22 тысяч долларов.

Отметим, предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2017 года, когда биткойн также торговался на этих отметках. Тогда котировки резко выросли за несколько недель, после чего произошел обвал и биткоин подешевел в шесть раз.

Курс биткойна начал расти в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19.

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Теги: news, новости, Украина, Биктоин, 7dniv, 7dnivinfo  
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