 

Посла Венгрии из-за ситуации на Закарпатье вызвал

События Вчера, 22:1462
Посла Венгрии из-за ситуации на Закарпатье вызвал

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 1 декабря, вызвал на разговор венгерского посла Иштвана Ийдярто.

Стороны говорили о ситуации на Закарпатье и отношениях между странами.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба в беседе с венгерским послом затронул недавний инцидент с исполнением гимна Венгрии депутатами ОТО в Закарпатской области, назвав такую ситуацию недопустимой. Министр призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые создают "деструктивную эмоциональную напряженность" в украинско-венгерских отношениях.

Также стороны обсудили недавние обыски в Закарпатской области, которые провела Служба безопасности Украины. Кулеба заверил, что действия украинских правоохранителей никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.

"Любые утверждения о том, что в Украине якобы есть "запугивание" венгерской общины или ее части, являются беспочвенной спекуляцией. В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности", - подчеркнул глава МИД.

В то же время Кулеба отметил, что все граждане Украины равны перед законом независимо от национальности и этнического происхождения.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, МИД, Закарпатье, Венгрия, посол, Кулеба, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

О готовности введения санкций Беларуси против Украины заявили в МИД
О готовности введения санкций Беларуси против Украины заявили в МИД
27-ноя-2020, 09:37
Маркарова может стать новым послом Украины в США
Маркарова может стать новым послом Украины в США
20-ноя-2020, 12:01
Въезд двум чиновникам Венгрии из-за агитации на Закарпатье запретила Украина
Въезд двум чиновникам Венгрии из-за агитации на Закарпатье запретила Украина
26-окт-2020, 22:34
Кулеба назвал выход России из группы по МН17 страхом перед правдой
Кулеба назвал выход России из группы по МН17 страхом перед правдой
15-окт-2020, 21:23
Кулеба заявил вопрос Крыма закрыт исключительно в сознании жителей Кремля
Кулеба заявил вопрос Крыма закрыт исключительно в сознании жителей Кремля
13-окт-2020, 13:14

Последние новости

Вчера, 2020-12-01
22:17
Спорт
В предпоследнем туре Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно разобрался с "Реалом"
22:14
События
Посла Венгрии из-за ситуации на Закарпатье вызвал
22:12
События
НАТО заявило что Российские войска в Приднестровье нарушают целостность Молдовы
20:21
События
К отметке 20 тысяч долларов приближается Биткойн
20:18
Политика
Советником Ермака стал Арестович
20:17
События
Способ обойти санкции против "Северного потока-2" нашли в Германии
19:56
События
При локдауне Транспорт останавливать не будут
16:46
События
Данилов заявил что локдаун будет 100%
16:44
События
продолжить реформы в рамках ассоциации Украину призвал ЕС
15:23
Политика
Верховная рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов
14:57
Политика
Сроки рассмотрения законов о поддержке бизнеса на время карантина сократила Рада
12:35
События
Первую закупку военных товаров через агентство НАТО провело Министерство обороны
12:31
События
Мининфраструктуры заявило что в случае локдауна транспорт ограничивать не будут
12:29
Политика
Вопрос поддержки бизнеса сегодня рассмотрит Рада
12:18
События
В связи с протестами в Киеве под Радой полиция перешла на усиленный режим работы
10:26
События
С 1 декабря выросла минимальная пенсия
10:21
События
Прогноз на первый зимний месяц дал Укргидрометцентр
10:14
Политика
Законопроект о вранье в декларациях, который не предусматривает лишение свободы раскритиковало НАПК
09:54
Политика
Вероятность отставки Степанова прокомментировал Корниенко
09:52
События
Загрязнение воздуха зафиксировали в двух районах Киева

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 ноября 20208868
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 ноября 20204815
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 декабря 20204552
За обысками СБУ у председателя «Партии венгров Украины» возможно стоит желание власти заставить венгров-депутатов войти в коалицию со «Слугами» в Закарпатском облсовете - соцсети314
На новогодние праздники в Украине могут ввести локдаун282
Видео взрыва четырех небоскребов в Эмиратах было опубликовано в сети270
Какое оружие украинского производства популярно за рубежом245

Досуг

Фасовка и упаковка косметических средств
Фасовка и упаковка косметических средств
Упаковка и фасовка — 2 неотъемлемых процесса на любом заводе по изготовлению косметологических продуктов. И к их организации нужно подойти с ответственностью.
Вчера, 19:4261
В чем особенность оздоровительно-курортных комплексов
В чем особенность оздоровительно-курортных комплексов
Оздоровительно-курортный туризм в нашей стране пользуется довольно большой популярностью.
Вчера, 16:5970
Твердотопливные котлы: почему стоит купить отопительное оборудование Altep
Твердотопливные котлы: почему стоит купить отопительное оборудование Altep
Твёрдотопливный котел – один из наиболее экономичных и безопасных видов отопительного оборудования. Чтобы оценить все преимущества данного класса техники, необходимо внимательно отнестись к выбору бренда-производителя и модели по параметрам.
Вчера, 16:5280
Особенности и разновидности бижутерии
Особенности и разновидности бижутерии
Для создания красивого образа, каждая девушка всегда старается подобрать разные аксессуары и украшения. Конечно, приобрести дорогие виды ювелирных изделий могут себе позволить не все, поэтому многие представительницы прекрасного пола пытаются найти более доступные по цене вещи.
Вчера, 16:4771
NovuMedical Хмельницкий: демонстрационный центр посетили сотни людей
NovuMedical Хмельницкий: демонстрационный центр посетили сотни людей
После того, как в демонстрационных центрах возобновились презентации, о Novumedical отзывы быстро распространились по сети и создали настоящий ажиотаж вокруг оборудования. Пользователи в интернете начали бурно обсуждать как само оборудование, так и его эффективность.
Вчера, 11:43103
Чем обшить балкон?
Чем обшить балкон?
Внутреннее оформление – один из наиболее сложных вопросов в деле обустройства утепленного балкона. С остеклением и материалом утепления разобраться намного проще, ведь тут достаточно определиться с тем, какая зона вам требуется – теплая или холодная.
Вчера, 07:49108

События

Посла Венгрии из-за ситуации на Закарпатье вызвал
Посла Венгрии из-за ситуации на Закарпатье вызвал
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 1 декабря, вызвал на разговор венгерского посла Иштвана Ийдярто.
Вчера, 22:1463
НАТО заявило что Российские войска в Приднестровье нарушают целостность Молдовы
НАТО заявило что Российские войска в Приднестровье нарушают целостность Молдовы
Размещение российских войск в непризнанном Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы.
Вчера, 22:1254
К отметке 20 тысяч долларов приближается Биткойн
К отметке 20 тысяч долларов приближается Биткойн
Сегодня, 1 декабря, криптовалюта биткойн (bitcoin) побила абсолютный рекорд.
Вчера, 20:2161
Способ обойти санкции против "Северного потока-2" нашли в Германии
Способ обойти санкции против "Северного потока-2" нашли в Германии
В Германии могут создать специальный фонд, который поможет компаниям обойти санкции США против газопровода "Северный поток-2".
Вчера, 20:1753
При локдауне Транспорт останавливать не будут
При локдауне Транспорт останавливать не будут
Министерство здравоохранения не планирует останавливать работу общественного транспорта после введения локдауна в Украине.
Вчера, 19:5669
Данилов заявил что локдаун будет 100%
Данилов заявил что локдаун будет 100%
Локдаун в Украине из-за ситуации с COVID-19 в любом случае будет введен.
Вчера, 16:4667
7 Днів