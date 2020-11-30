Правительственная комиссия сделала предварительные выводы относительно смерти пациентов, подключенных к аппаратам искусственного дыхания, из-за обесточивания Жовковской больницы во Львовской области

Руководство медучреждения подозревают в халатности.

Об этом сообщает Львовская областная государственная администрация.

Комиссия считает, что в момент обесточивания медработники больницы оказывали пациентам помощь в полном объеме, а вот руководство заведения не сделало ничего, чтобы подсоединить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию.

Комиссия подготовила обращение в Жовковский районный совет, который является владельцем больницы, с инициативой увольнения руководства медицинского учреждения. Также руководство больницы должно немедленно выработать алгоритм действий на случай обесточивания.

"Департамент ОГА проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим. По результатам такой оценки сможем понять, связаны ли эти случаи смерти с отключением энергии", - отметили в ОГА.